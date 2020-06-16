16.06.2020

2020-06-16 15:15:03

Владимирцы боятся пользоваться новыми лифтами в надземных переходах

Безопасно, но неудобно. Активисты общественной организации «Народный контроль» проверили лифты для подъема маломобильных и пожилых граждан в городских надземных переходах. Их ждал сюрприз.

Решил проверить, как работает лифт, и чуть не застрял, рассказывает Сергей Федяев. На какую кнопку нажимать - разобраться действительно тяжело. Чтобы спуститься или подняться, нужно соблюдать четкие требования. Шаг влево или вправо, и вы в ловушке. Лифты для подъема маломобильных и пожилых граждан, установленные в надземных переходах Владимира, вызывают массу нареканий. Только за последнюю неделю в общественную организацию «Народный контроль» обратилось несколько жителей поселка РТС. Несмотря на исправность оборудования, люди попросту боятся им пользоваться.

Сергей Федяев, руководитель регионального отделения общественной организации «Народный контроль»: “Жители, особенно пожилые люди, когда в замкнутом пространстве, они теряются, их действия дальнейшие какие? Когда я разговаривал с диспетчером внутри из кабины, у них там стоит камера. Я говорю, вы посмотрите на мои действия с камеры, но они мне тоже не подсказали».

По словам мастера обслуживающей организации Арсена Абдокова, большинство жалоб поступает именно от пожилых людей. С апреля уже около 10 человек звонили в диспетчерскую с просьбой помочь выбраться из кабины. Специалисты считают, что основная причина - в слабой информированности граждан. Многие теряются, уже нажав кнопку вызова диспетчера. Ведь именно он должен дистанционно открыть дверь лифта. Остальное приходится делать самостоятельно, и с этим справляются не все.

Арсен Абдоков, мастер ООО "Смартмост": «Может буквы маленькие или испугались, жарко, застряли не знаю почему это происходит, но в основном старики застревают только по той причине, что они не знают, что делать».

Любое инженерное оборудование требует знаний техники безопасности и правил пользования. И относится к ним нужно крайне внимательно. Это поможет избежать лишнего стресса.

- Для того чтобы подняться или опуститься на лифте нужно соблюдать простые правила: не нужно облакачиваться на стены лифта либо на перила; если вы нажали кнопку стоп - верните ее в исходное положение и чтобы продолжить движение - нажмите кнопку вниз или вверх.

Во Владимире 7 надземных переходов оборудованы лифтами. Пуско-наладочные работы в них завершены. Общественники проверили каждый. И дают совет дорожникам - сделать пошаговую инструкцию по пользованию лифтами. Иначе здесь тоже будут возникать пробки и заторы.

Александр Сыпченко, Александр Чунаев

«Вести-Владимир»