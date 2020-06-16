Теперь получать такие письма можно в личном кабинете портала Госуслуги

Почта России по Владимирской области расширила перечень организаций, от которых жители региона могут получать заказные электронные письма. Теперь в цифровом виде владимирцы могут получать судебные извещения.Электронные заказные письма – это сервис, позволяющий пользователям отказаться от получения бумажных уведомлений от государственных органов. Теперь получать такие письма можно в личном кабинете портала Госуслуги и в личном кабинете клиента на сайте zakaznoe.pochta.ru. Подключение к сервису бесплатное.Преимуществами услуги электронные заказные письма являются: упрощенный процесс отправки корреспонденции, при котором отсутствуют затраты на печать и предпочтовую подготовку, что снижает стоимость пересылки; оперативная доставка до адресата – в среднем электронное заказное письмо доставляется до получателя за 3 минуты; доставка до адресата даже при смене места жительства; возможность проследить текущий статус письма в режиме реального времени, а также юридическая значимость цифровой версии уведомлений.После подключения сервис будет в режиме онлайн информировать получателя о поступлении заказных извещений по СМС или электронной почте.Получателям электронных писем не будут приходить их бумажные аналоги. При необходимости получения бумажного судебного извещения, его электронную версию можно распечатать. Услугу доставки электронных писем можно отключить в любой момент, и тогда письма снова будут приходить в бумажном виде.Также жители региона могут получать корреспонденцию от ГКУ ВО «Центр безопасности дорожного движения Владимирской области» и Управления федеральной службы судебных приставов по Владимирской области.Подробная информация о способе подключения к онлайн сервису электронных заказных писем доступна на официальном сайте https://zakaznoe.pochta.ru.Информационная справкаВ состав УФПС Владимирской области Почты России входят 8 почтамтов, автобаза, 3 участка курьерской доставки и 4 центра выдачи и приема посылок. В области функционируют 408 отделения почтовой связи, из которых 263 находятся в сельской местности. На территории Владимирской области проложено 126 автомобильных маршрутов общей протяженностью 25 тыс. км. В УФПС Владимирской области работает более 3000 сотрудников.