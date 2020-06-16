16.06.2020

2020-06-16 12:00:04

Владимирские байкеры поддержали строительство трассы М-12

«Мотопробег в поддержку строительства М-12» провели байкеры Радужного отделения мотоклуба «Ночные волки». Какие плюсы он видят в строительстве автобана?

Принять участие в «Мотопробеге в поддержку строительства М-12» Роман Зотин решил не раздумывая. Он с клубом часто ездит на фесты в Москву и Нижний Новгород. По М-7, по его словам, ехать небезопасно.

Роман Зотин, байкер Радужного отделения мотоклуба "Ночные волки": «Трасса региону нужна, я считаю. Часть фур, которые сейчас ездят по трассе, разгрузится. Кто-то останется на бесплатной дороге, кто-то поедет по платной. Это, прежде всего, безопасность движения. Плюс трасса будет огорожена забором, дикие звери не выбегут. Мы за безопасность, за свободу, за скорость».

Безопасное движение, дорога без пробок, площадки для отдыха, отбойники. Автобан разгрузит М-7, создаст новые рабочие места, поможет региональному туризму, утверждают эксперты. Особое внимание Автодор уделил экологии. Скоростная трасса будет строиться с применением новых технологий. Ущерб, который наносится окружающей среде, минимальный. Экспертиза по защите водоохранных зон и прочих природных объектов обязательна.

Алексей Волков, байкер Радужного отделения мотоклуба "Ночные волки": «Возможность появится по платной дороге проехать. Намного быстрее, инфраструктура появится другая, у людей работа появится».

Увеличится и скорость движения. М-12 сократит время в дороге вдвое. До Москвы можно будет доехать за полтора часа. Мы устали стоять в пробках - объясняет Виктор Тимофеев, президент Радужного отделения клуба "Ночные волки".

Виктор Тимофеев, президент Радужного отделения мотоклуба "Ночные волки": «Она загружена, постоянно пробки, постоянно дышим газом. Движение - две полосы, устраивают в три полосы, нам даже в междурядье не проехать. Дышим этим постоянно, тяжело очень ездить».

Окончательный проект трассировки ещё согласуется. Протяженность владимирского отрезка дороги - порядка 200 километров. Специалисты Автодора пообещали учесть пожелания всех сторон. Построить М-12 планируют через 4 года.

Нина Глизница, Илья Хлудов

«Вести-Владимир»