Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владимиру в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали 27-летнего жителя Московской области и 52-летнего жителя города Владимира, подозреваемых в сбыте поддельных денежных купюр.18 мая текущего года молодой человек в одном из магазинов областного центра, выбрав небольшое количество товара, сбыл поддельную денежную купюру номиналом 5 тысяч рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных и технических мероприятий, в результате которых установили транспортное средство, на котором передвигался предполагаемый злоумышленник, а затем его личность и место проживания.По подозрению в причастности к совершению преступления был задержан житель Московской области. Задержанный дал признательные показания и пояснил, что приобрел поддельную денежную купюру через тайник-закладку, заказав посредством сети Интернет.Также сотрудниками полиции была получена оперативная информация о причастности жителя города Владимира к сбыту поддельных денег.27 мая житель города Владимира сбыл фальшивые купюры в количестве 12 штук номиналом 5 тысяч рублей каждая за 25 тысяч рублей. Сделка проходила под контролем сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владимиру. После передачи поддельных денежных знаков мужчина был задержан. В ходе обыска в квартире подозреваемого полицейские обнаружили поддельную денежную купюру номиналом 5 тысяч рублей.В настоящее время следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление иных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.Мужчинам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.