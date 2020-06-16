Бюст бывшего президента Франции, генерала Шарля де Голля окрасился в желтый цвет. Именно такой оттенок выбрали вандалы, совершая хулиганский поступок в знак протеста.

Бюст бывшего президента Франции, генерала Шарля де Голля окрасился в желтый цвет. Именно такой оттенок выбрали вандалы, совершая хулиганский поступок в знак протеста.Президент Совета региона О-де-Франс Ксавье Бертран на своей странице в Twitter написал, что такой поступок злоумышленники совершили за несколько дней до торжеств, когда граждане должны помнить, как де Голль возглавлял движение сопротивления. По словам чиновника, вандализм в отношении статуи в Омоне является возмутительным, сообщает Le Figaro. В качестве доказательства инцидента Бертран приложил к посту пару снимков, на которых виден бюст, окрашенный в желтый цвет. Кроме того, на памятнике красным написано слово Esclavagiste, которое в переводе с французского означает "рабство".Ранее сообщалось, что в Великобритании протестующие требуют снести памятник Махатме Ганди. Они даже создали соответствующую петицию, которая набрала несколько тысяч подписей.Протесты захлестнули ряд стран после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Митингующие выступают за снос памятников, установленных в честь тех личностей, которые, по их мнению, связаны с расизмом и рабством.