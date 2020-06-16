В Белом доме планируют придумать альтернативные мероприятия в честь 75-летия Победы

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин отменил в регионе Парад Победы, который планировали провести 24 июня. Об этом он сообщил в своём профиле Instagram.Ранее празднование Дня Победы из-за распространения коронавирусной инфекции с 9 мая перенесли на 24 июня, однако, как заявил Губернатор, на итоговом совещании было принято решение не проводить Парад Победы вовсе.Однако в Белом доме планируют придумать альтернативные мероприятия в честь 75-летия Победы, которые могли бы частично заменить торжественный парад и не навредить здоровью населения.