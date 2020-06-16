Они купили купюры через интернет

Полиция задержала во Владимире двух мужчин, подозреваемых в сбыте поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей. По данным пресс-службы регионального УМВД, они купили их через интернет.Один из них, 27-летний житель Московской области попался в одном из владимирских продуктовых магазинов, когда расплатился за покупки фальшивой купюрой. Заметив в кассе «фейк», руководство супермаркета обратилось в полицию, а там уже установили личность подозреваемого. При задержании он во всём сознался, рассказав, что купил купюры через Интернет с помощью закладок.Несколько позднее полиция узнала о ещё одном фальшивомонетчике родом из Владимира. Благодаря «контрольной закупке» полицейским удалось поймать его с поличным на продаже 12-ти 5-тысячных купюр за 25 тысяч рублей.В отношении задержанных возбудили уголовные дела и взяли под домашний арест.