Среди тренажеров - более 20 наименований

Во Владимирской спортивной школе олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Н.Г Толкачёва появилось новое спортивное оборудование стоимостью 3 млн 694 тысячи рублей, сообщает пресс-служба областной администрации.На закупку оборудования около 3,5 миллионов выделено из федерального бюджета, остальное – из областного. Среди тренажёров - скамья для пресса, гиперэкстезия, различные грифы, гантели, гимнастические коврики, вертикальный велотренажёр, акробатическая надувная дорожка, гимнастический маховый конь, разновысокие гимнастические женские брусья, батутный гимнастический мостик и другое оборудование.