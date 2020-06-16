Парады в честь 75-летия Победы пройдут в 28 городах России. Все они будут проводиться с соблюдением необходимых санитарных требований. Об этом сообщил официальный представитель российского министерства обороны Игорь Конашенков. Главный парад по традиции состоится на Красной площади. Сейчас техника готовится к ночной репетиции, которая состоится 17 июня.

Парады в честь 75-летия Победы пройдут в 28 городах России. Все они будут проводиться с соблюдением необходимых санитарных требований. Об этом сообщил официальный представитель российского министерства обороны Игорь Конашенков. Главный парад по традиции состоится на Красной площади. Сейчас техника готовится к ночной репетиции, которая состоится 17 июня.Военная техника заняла последний рубеж – предпраздничный. На специальной площадке в Нижних Мневниках — настоящая армада. Сотни боевых машин выстроились в очередь на косметические процедуры — мойку, покраску, и заправку.Душ по расписанию. Холодный, с напором. Чем больше воды, тем лучше. Машина буквально должна сверкать.Мотор ревет, корпус блестит, на очереди ходовая и оружейный пакет.За каждой боевой единицей закреплен боевой экипаж. Восемьсот военнослужащих уже приступили к работе. Внимание уделяется каждой детали. Всем известно, что танки грязи не боятся, но любят чистоту и уход.Как только подсохнет краска, гусеницы обуют в специальные накладки из плотной резины на каждый трак, чтобы тяжелая техника не портила асфальт и с легкостью неслась по столичным улицам. Ведь впереди главный маршрут."Подготовка главного парада в Москве ведется в плановом порядке с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — заверил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков. — Парады по сложившейся традиции пройдут и в других регионах Российской Федерации. При этом мероприятия будут организовываться и проводиться в строгом соответствии с решениями и рекомендациями санитарных врачей регионов, сообразно обстановке, где-то в полном объеме, где-то менее масштабно. Нет и не может быть цели провести в каждом регионе полномасштабные парады любой ценой, в некоторых из них пройдут, скорее, символические мероприятия".Военные Парады и артиллерийские салюты в этом году примут 28 городов России. Традиционно самый масштабный встречает российская столица. По брусчатке Красной площади строем проедут 232 единицы военной техники. Это десятки новинок отечественного оборонпрома, их зрители увидят впервые. Среди них зенитно-ракетная система С-300В4."Она предназначена для прикрытия войск объектов, административно-промышленных центров от ударов самолетов всех типов, вертолетов, крылатых ракет, баллистических ракет. Высоты поражаемых целей — до 40 километров. Аналогов такой системы в мире нет", — рассказывает командир дивизиона 77 зенитно-ракетной бригады Южного военного округа Дмитрий Гордеев.Возглавят парадную колонну по традиции легендарные танки Т-34. Несмотря на юбилейный возраст, машины в идеальном состоянии.Приготовления на заключительном этапе. Последний штрих — эмблемы боевой славы: красные звезды и георгиевские ленты на борту каждой машины. Это символы героизма, и воинской доблести."Личный состав механизированной колоны настроен только позитивно. С поставленной задачей справится. Техника и вооружения к участию в Параде будет готова к исходу 19 числа", — поясняет начальник автобронетанковой службы Западного военного округа генерал-майор Евгений Циндяйкин.Военный ангар, своего рода огромный салон красоты на площади в девять гектаров. Сейчас он работает в режиме нон-стоп. Уже 17 июня техника отправится к Красной площади, чтобы принять участие в первой ночной тренировке Парада Победы