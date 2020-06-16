В Астраханской области сел на мель сухогруз Голден Роуз. Следовавшее из Астрахани в иранский порт Амиробад судно с грузом зерна прижало ветром к бровке. Из-за ветра оно не может отойти от берега. Голден Роуз перекрыл собой Волго-Каспийский морской судоходный канал. Прохода по каналу ожидают 28 судов.

В Астраханской области сел на мель сухогруз "Голден Роуз". Следовавшее из Астрахани в иранский порт Амиробад судно с грузом зерна прижало ветром к бровке. Из-за ветра оно не может отойти от берега. "Голден Роуз" перекрыл собой Волго-Каспийский морской судоходный канал. Прохода по каналу ожидают 28 судов.Для снятия судна с мели к нему идет на помощь буксир, сообщает "Интерфакс". Он прибудет на место до захода солнца. В пресс-службе Росморречфлота считают, что "Голден Роуз" удастся снять с мели до конца 16 июня.На борту "Голден Роуз" экипаж из 12 человек. Запас провизии и воды на грузовом судне рассчитан на 14 суток. Сухогруз сел на мель на 155 километре Волго-Каспийского морского судоходного канала.