Известная исполнительница показала личные фотографии. Редкие кадры произвели фурор в Сети.

Известная исполнительница показала личные фотографии. Редкие кадры произвели фурор в Сети.Две фотографии появились накануне в официальном инстаграм-аккаунте знаменитости. На снимках Любовь Успенская запечатлена вместе со своим младшим братом Яшей. Кадры были сделаны с разницей в 40 лет.В подписи к посту артистка поздравила родственника с днем рождения. Звезда пожелала брату долгих и счастливых лет жизни, удачи и процветания во всех делах. "Оставайся таким же замечательным и продолжай радовать нас", – обратилась к мужчине Успенская.К поздравлениям звезды присоединились пользователи. Один из подписчиков отметил, что именно на этих снимках артистка выглядит естественно. "Вот здесь ты настоящая, классная. Оставайся всегда такой", – написал комментатор.15 Июн 2020 в 7:50 PDTРанее "Дни.ру" сообщили о том, что Любовь Успенская . Певица выступила в защиту устроившего смертельное ДТП актера. Знаменитость считает, что правонарушителя нужно отправить не в тюрьму, а в реабилитационный центр для лечения алкогольной зависимости.Позицию артистки осудили многие россияне. Они признались, что были разочарованы словами . Поклонники спросили, как бы она поступила, если бы ее родственник пострадал из-за заслуженного артиста. Сама певица игнорирует критические замечания.