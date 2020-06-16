В России ослабляют карантинные меры: заболеваемость новой коронавирусной инфекцией и смертность от нее снижаются. Однако в мире пандемия набирает обороты. В Китае, например, фиксируют очередные вспышки COVID-19. Подробнее об эпидемиологической обстановке рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

В России ослабляют карантинные меры: заболеваемость новой коронавирусной инфекцией и смертность от нее снижаются. Однако в мире пандемия набирает обороты. В Китае, например, фиксируют очередные вспышки COVID-19. Подробнее об эпидемиологической обстановке рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.Представитель ВОЗ отметила низкую смертность от коронавируса в России."Конечно, эпидемиологически не только Россия, еще несколько стран имеют относительно низкую официально зарегистрированную смертность. Но в России в чем дело: огромная база людей, которые тестированы", – отметила она в эфире телеканала "Россия 24".По ее словам, не каждая страна сейчас может себе позволить такие исследования.Говоря о том, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, Вуйнович отметила, что "это зависит от людей, не зависит от вируса"."Вирус будет двигаться там, где его не ждут, там, где его не видят, и там, где его не останавливают сразу. Так что вторую большую волну, такую, где будет тысячи заболевших, возможно предупредить, если каждое общество на уровне страны (…) будет готово обнаружить вирус и сразу в очаге его остановят", – сказала представитель ВОЗ.По ее словам, риск заражения "всегда будет, но его снижать надо"."Надо дождаться вакцины, которая поможет увеличить коллективный иммунитет, – добавила Вуйнович. – Мы все надеемся на вакцину, которая дополнительно поможет сделать такой иммунитет, чтобы люди могли практически жить с вирусом, но без его тяжелых симптомов".По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России за минувшие сутки коронавирусом заразились 8246 человек. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано более 537,2 тысячи случаев заражения.Как сообщили в Роспотребнадзоре, по состоянию на 14 июня в России проведено более 15 миллионов лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.