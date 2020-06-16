Зачастую любителям сладкого грозит лишний вес. Во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса многие набрали лишние килограммы, заедая сладостями стресс. Может ли шоколад быть полезным или хотя бы не вредить здоровью, каналу Россия 1 рассказала доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко.

Зачастую любителям сладкого грозит лишний вес. Во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса многие набрали лишние килограммы, заедая сладостями стресс или употребляя их просто от скуки.Как рассказала в эфире телеканала "Россия 1" доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) установила дневную норму потребления сахара на уровне 50 граммов в день. Это 10 чайных ложек. Среднестатистический россиянин за год употребляет 35 килограммов сахара – это 20 чайных ложек в сутки, то есть вдвое больше нормы.Эксперты подчеркивают: избыточное употребление сахара приводит к набору веса быстрее, чем употребление жиров."Употребление такого количества сахара, конечно, приводит к развитию сахарного диабета, к ожирению, к атеросклерозу и ко всем проблемам, связанными с этими заболеваниями", – констатировала врач.Но могут ли сладости быть полезными? Например, некоторые эксперты отмечают пользу шоколада. Отчасти это правда: шоколад может быть полезен, но не всякий."Молочный шоколад самый калорийный. И он как раз очень мало содержит какао-бобов, а содержит очень большое количество сахара и молочных жиров. Темный шоколад с сахаром – уже чуть меньше, 590 килокалорий в отличие от 600 молочного шоколада", – рассказала Шаповаленко.Вдвое меньше калорий в шоколаде с пониженной калорийностью: 290-300 на 10 граммов продукта. Кроме этого существует шоколад вообще без сахара.Эксперты отмечают, что люди, страдающие сахарным диабетом, должны забыть об обычном шоколаде."Большое потребление сахара, особенно если в семье есть случаи заболевания сахарным диабетом, действительно приводят к развитию сахарного диабета, – отметила врач. – Но если шоколад не содержит сахар, то он не обладает высоким гликемическим индексом и, соответственно, его можно употреблять людям с сахарным диабетом".Кстати, тем, кто с помощью шоколада пытается поднять себе настроение, тоже стоит обратить внимание на темный шоколад без сахара."Шоколад содержит аминокислоту триптофан. Триптофан как раз участвует в синтезе так называемого гормона радости – серотонина, – пояснила врач. – Помимо всего прочего шоколад содержит калий и магний, который тоже является антистрессорным веществом и, что самое важное, шоколад содержит витамины группы В, которые точно так же назначают при депрессиях".В день рекомендуется съедать 50 граммов такого шоколада – это половина плитки.Стоит отметить, что какао-бобы, из которых делают любимое всеми лакомство, обладают хорошим антиоксидантным свойством. Чем больше в плитке содержание какао, тем полезнее."Антиоксиданты, нужны для работы очень многих органов и систем. И, кстати, во время коронавирусной инфекции мы всем пациентам рекомендовали употреблять антиоксиданты", – отметила Шаповаленко.Ранее сообщалось, что испанские медики включили темный шоколад в список продуктов, помогающих организму бороться с вирусами.