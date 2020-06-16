16.06.2020

2020-06-16 17:55:03

Вязниковский льняной комбинат полностью отключили от электроэнергии за долги

Сотрудники компании «Энергосбыт Волга» при участии судебных приставов отключили от электроэнергии котельную «Вязниковского льняного комбината». Это последний объект предприятия, на который осуществлялась поставка ресурса. Ограничительные меры были введены на основании решения Арбитражного суда Владимирской области. Сообщили в пресс-службе ООО «ЭСВ».

Комбинат является одним из крупнейших должников ООО «ЭСВ». Задолженность компании за электроэнергию по состоянию на 20 мая достигла 16,1 млн рублей. В ходе рейда была проведена опломбировка энергооборудования котельной, а также проверены пломбы на других объектах комбината, на которых ограничения были введены ранее.

