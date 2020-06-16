16.06.2020

2020-06-16 12:35:38

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (21(9718) от 16 июня 2020 года).

ТЯЖКОЕ БРЕМЯ ИЮНЯ ИЛИ «СИНДРОМ 41-ГО ГОДА»

Одним из самых трагических моментов истории нашего народа является вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года. Начало Великой Отечественной войны хранит много тайн и загадок. Читайте на странице 2.



НАЗНАЧЕНИЯ

Приказом ГУ МВД России по г. Москве от 28 мая 2020 года назначены. Продолжение на странице 2.



ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПО ЛИНИИ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЙ РАБОТЫ В ОГРАНИЧЕННОМ РЕЖИМЕ

ГУ МВД России по г. Москве предприняты дополнительные меры, направленные на защиту граждан и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции. Эти меры предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг, в том числе по линии информационно-справочной работы. Читайте на странице 3.



ПОЛОЖЕНА ЛИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ГРАЖДАНСКОМУ СЛУЖАЩЕМУ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ К ОСНОВНОМУ ЕЖЕГОДНОМУ ОТПУСКУ?

Следует разграничивать понятия материальная помощь и единовременная выплата. Читайте на странице 3.



ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА СЛУЖБЫ

Поиск способов укрепления здоровья сотрудников Московского гарнизона полиции для сохранения на службе квалифицированных опытных кадров по достижении предельного возраста пребывания на службе является актуальным направлением деятельности подразделений медицинского обеспечения системы МВД. Подробности читайте на странице 3.



УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!

От имени профсоюзного актива МОО ППО ГУ МВД России по г. Москве поздравляю всех вас с профессиональным праздником — Днём медицинского работника. Читайте на странице 4.



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём медицинского работника. Ваша работа чрезвычайно ответственна и достойна самого глубокого уважения. Подробности читайте на странице 4.



МЫ ГОВОРИМ СПАСИБО ВАМ, НАШИМ ГЕРОЯМ!

Медико-санитарная часть Главного управления МВД России по г. Москве является крупным и значимым учреждением здравоохранения и занимает немаловажное место в системе медицинских учреждений города Москвы. Читайте на странице 4.



В МЕДИЦИНУ — НА ВСЮ ЖИЗНЬ

21 июня в нашей стране отмечается День медицинского работника. Врачам люди доверяют самое ценное, что у них есть, — здоровье, а порой и жизнь. Московские стражи порядка всегда находились в надёжных руках докторов. Читайте на странице 5.



ПОЛКОВОДЕЦ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

Ефим Иванович Смирнов — выдающийся советский учёный, крупнейший деятель здравоохранения, начальник 15-го управления Генерального штаба Вооружённых Сил СССР, доктор медицинских наук, профессор, академик АМН СССР, генерал-полковник медицинской службы. Читайте на странице 6.



ТРИ ЗАПОВЕДИ КИНОЛОГА

Накануне Дня кинолога корреспондент газеты «Петровка, 38» провёл беседу с руководителем Центра кинологической службы главка подполковником полиции Алексеем ФОМИНЫМ. Он с удовольствием рассказал о своём беспокойном хозяйстве и почему оно является уникальным. Читайте на странице 7.



ВЕРНЫЙ ДРУГ И НАПАРНИК

Майор милиции Игорь ЧЕРНИКОВ — профессионал в области кинологии. Талантливый дрессировщик собак стоял у истоков создания Центра кинологической службы ЗАО, который, будучи лейтенантом, возглавил в 1985 году. Читайте на странице 7.



БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ ВЫСОТА СКРЫВАЕТ…

Газета «Петровка, 38» неоднократно обращалась и продолжит обращаться к теме поискового движения, проводимого волонтёрами. Наверное, будет правильным именно в канун Дня памяти и скорби, 22 июня, вернуться к героям нашего прошлогоднего очерка «Бои местного значения» (№ 21, 2019 г.). Продолжение на странице 8.



НА ТИХОРЕЦКУЮ СОСТАВ ОТПРАВИТСЯ

6 мая, в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, Ростовская областная общественная поисковая патриотическая организация «Последний след войны» провела на перегоне Морская — Таганрог уникальнейшую операцию по подъёму части бронепоезда, взорванного при обороне Таганрога в октябре 1941 года. Читайте на странице 9.



ПАМЯТЬ О ЗАЖИВО СОЖЖЁННЫХ ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Продолжая цикл публикаций, по выражению из песни «Белоруссия» композитора Александры ПАХМУТОВОЙ на слова поэта Николая ДОБРОНРАВОВА, про «боль тех давних годин», предлагаем вниманию наших читателей очередную статью по горестной теме «русских Хатыней». Читайте на странице 10.



ДУМАТЬ, ДУМАТЬ, ДУМАТЬ!

Аналитическая работа оперативно-служебной деятельности участковых. Читайте на странице 11.



УНИВЕРСАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА

Не секрет, что основная тяжесть борьбы с неожиданно свалившимся на горожан коронавирусом легла на плечи участковых инспекторов московской полиции. Конечно, в борьбе с этой заразой участвуют все правоохранители, но всё-таки первыми «на схватку» с нею вышли наши участковые. Им сейчас непросто. Продолжение на странице 11.



ОХОТА И КНИГИ

Сегодня в гостях у газеты «Петровка, 38» заслуженный работник культуры Российской Федерации, генеральный директор издательства «Вече», мало того, заядлый охотник Леонид ПАЛЬКО, который 25 июня отмечает своё 60-летие. Читайте на странице 12.



НА «БИРЖЕ ВОРОВ»

У подполковника милиции Андрея СТРЕЛЬНИКОВА за плечами долгие годы службы в правоохранительных органах. Начинал в милиции, а заканчивал в столичном ОМОНе. О его успехах красноречиво свидетельствуют многочисленные награды, среди которых два ордена Мужества. Но Андрей Сергеевич известен ещё и как «кладезь» удивительных историй. Читайте на странице 12.



«ПОЛИЦЕЙСКИЙ ЭСТЕТ», ПЕЧАЛЬНО ЗАВЕРШИВШИЙ КАРЬЕРУ

Александр Власовский исполняющим должность московского обер-полицмейстера был назначен ещё в 1891 году. Но в исправление этой должности вступил только 10 января 1892 года. Читайте на странице 13.



ДЕЛО СПЕЦСТРОЯ ФИНИШИРОВАЛО

В Щербинском районном суде оглашён приговор предпринимателям Кадыру Караханову и Арсену Ошакбаеву, что стало финальным аккордом по громкому делу о миллиардном хищении в Спецстрое при строительстве и реконструкции объектов Минобороны. Читайте на странице 13.



«ДЕНЕЖНЫЕ ВОРЫ»: ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

Изготовление фальшивых денежных знаков — один из самых древних преступных промыслов. Юридическое противостояние фальшивомонетничеству началось ещё в дохристианскую эпоху. Было оно и на Руси… Продолжение на странице 14.



«Я НАУЧИЛАСЬ ПРОСТО, МУДРО ЖИТЬ…»

Анну Андреевну Ахматову знают все образованные люди. Это выдающаяся русская поэтесса первой половины двадцатого века. Ей театр имени Е.Б. Вахтангова в лице народной артистки России Юлии Рутберг посвятил поэтический вечер в новом литературном формате. Читайте на странице 15.



НЕСКОЛЬКО БИОГРАФИЧЕСКИХ СТРОК О ПОЭТЕССЕ...

Биографы отмечают, что Анна Андреевна Ахматова в детстве казалась строптивым ребёнком, училась дурно, но в ней таилась огромная внутренняя сила, и с десятилетнего возраста она писала талантливые, не по-детски глубокие и проникновенные стихи. Родители мечтали, чтобы Анна «вышла в люди», поэзия тогда не считалась престижным ремеслом. Читайте на странице 15.



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