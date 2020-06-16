Решение президента США Дональда Трампа о сокращении числа американских военных в Германии не вызывает энтузиазма у немецкого правительства. Американские базы позволяют немцам экономить на своей обороне. При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель не торопится увеличивать расходы на оборону.

Решение президента США Дональда Трампа о сокращении числа американских военных в Германии не вызывает энтузиазма у немецкого правительства. Американские базы позволяют бережливым немцам экономить на своей обороне. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, не торопится увеличивать расходы на оборону. Она отказалась приехать на саммит "Большой семерки" в Вашингтон, да еще и продолжает держаться за проект "Северный поток-2".Подробнее об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 1" собственный корреспондент ВГТРК в Берлине Александр Коростелев, комментируя официальное заявление Трампа о выводе войск из Германии.По словам собкора, государственный долг Германии растет в режиме реального времени и сейчас перевалил за 2 триллиона евро."Немцы в долгах, как в шелках", – подчеркнул Коростелев.Немецкие обозреватели отмечают: сделка между США и Германией долгое время заключалась в том, что немцы предоставляли свою территорию под базы, а американцы взамен – свои разведданные."То есть немцев предупреждали о грозящих терактах. И в Германии никто не сомневается в том, что эти базы соответствуют, прежде всего, американским национальным интересам", – пояснил корреспондент.Как отмечает Коростелев, у немецких и американских военных экспертов предложение Дональда Трампа вызывает недоумение."Дело в том, что американские базы создавались здесь десятилетиями. Это высокотехнологичные военные объекты, откуда курируются все операции США на Ближнем Востоке и Афганистане, – рассказал корреспондент. – Это центральный хаб в Европе, поэтому американским военным предстоит практически променять немецкий пятизвездник на польские палатки, если Трамп все-таки перебросит военный контингент в Восточную Европу".По мнению Коростелева, Меркель не остановится и будет до последнего сопротивляться. Сейчас военные расходы Германии составляют 1,36 процента бюджета, а в 2024 году их повысят до полутора процентов.Ранее президент США Дональд Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии до 25 тысяч человек. Он напомнил, что Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Между тем, по словам Трампа, Германия платит один процент, а получает два."Они должны миллиарды, миллиарды долларов", – подчеркнул американский лидер. Также он возмутился тем, что "Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России".