ЧП на газораспределительной станции в Казани займется специально сформированная комиссия. Об этом со ссылкой на пресс-службу Приволжского управления Ростехнадзора передает ГТРК Татарстан. Специалисты будут изучать причины аварии, в результате которой погиб один человек, двое пострадали.

ЧП на газораспределительной станции в Казани займется специально сформированная комиссия. Об этом со ссылкой на пресс-службу Приволжского управления Ростехнадзора передает ГТРК "Татарстан". Специалисты будут изучать причины аварии, в результате которой погиб один человек, двое пострадали.Как известно, взрыв цистерны в газохранилище ООО "Газпром сжиженный газ" произошел вечером 12 июня. Пожар на месте аварии удалось потушить только через 17 часов. В ликвидации последствий ЧП были задействованы около 200 человек и 58 единиц техник, проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.Пострадавшие мужчины 1984 и 1997 года рождения находятся в Республиканской клинической больнице в состоянии средней степени тяжести. У них — ожоги 10 и 15 процентов тела. Как уточнили в пресс-службе Минздрава РТ, жизни мужчин ничего не угрожает.По факту взрыва и пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело. Прокуратурой Республики Татарстан проводится проверка по факту происшествия.