Компания WildBerries начала строительство регионального логистического и промышленного комплекса в Краснодаре. На закладке первого камня присутствовали глава Минпромторга Денис Мантуров, полпред президента России в ЮФО Владимир Устинов и гендиректор WildBerries Татьяна Бакальчук.

Компания WildBerries начала строительство регионального логистического и промышленного комплекса в Краснодаре. На мероприятии присутствовали глава Минпромторга Денис Мантуров, полпред президента России в ЮФО Владимир Устинов и гендиректор WildBerries Татьяна Бакальчук.Комплекс станет одним из крупнейших логистических центров WildBerries и самым большим за пределами Московской области. Краснодарский край получил еще одного стратегического партнера. Благодаря такому сотрудничеству кубанские производители получат новые возможности для выхода на российский и мировой рынок, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.В дальнейшем на основе комплекса появится первый промышленный парк в Восточной промышленной зоне Краснодара.WildBerries намерена построить промышленный парк из двух корпусов, в том числе для производства товаров легкой промышленности. Вложение в проект оценивают в 6,5 миллиарда руб.