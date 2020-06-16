Действующий чемпион легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов пообещал в скором времени рассказать о своих планах на ближайшее будущее.

Действующий чемпион легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов пообещал в скором времени рассказать о своих планах на ближайшее будущее.Об этом 31-летний боец сообщил в своем личном Instagram-аккаунте, выложив совместную с Зубайрой Тухуговым и Абубакаром Нурмагомедовым фотографию: "Эти двое хотят пахать все лето и вернуться в начале осени. Пожелаем им удачи. А насчет своего будущего я скоро сделаю заявление".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 16 Июн 2020 в 6:33 PDTНапомним, что предыдущий бой Хабиба датируется сентябрем 2019 года, когда он выиграл свой 28 бой в карьере. Тогда он взял верх над американцем Дастином Порье.Теперь же ожидается, что ближайшим соперником бойца из России станет еще один представитель США, обладатель временного титула чемпиона Джастин Гэтжи. Ранее 33Live.RuRu сообщали о том, что их бой может пройти в сентябре 2020 года в Абу-Даби.