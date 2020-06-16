Чем меньше упадет стройка, тем меньше упадет экономика. Такую формулу успеха в эфире телеканала Россия 24 привел заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Он рассказал о том, как не допустить того падения, которое строительная отрасль увидела в кризисный 2009 год.

Чем меньше упадет стройка, тем меньше упадет экономика. Такую формулу успеха в эфире телеканала "Россия 24" привел заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Он рассказал о том, как не допустить того падения, которое строительная отрасль увидела в кризисный 2009 год.— Марат Шакирзянович, здравствуйте! Вы говорили, что строительная отрасль практически восстановилась после коронакризиса. И все же, понадобятся ли какие-то дополнительные меры поддержки стройотрасли?— Строительная отрасль очень инерционна. То есть то, что мы очень оперативно приняли решение, позволило нам очень серьезно замедлить падение. Например, ипотека в апреле упала по стране — минус 40 процентов, но в июне мы практически ее отыграли! То, что президент буквально с 16 апреля провел совещание, мы 18 апреля выпустили постановление правительства (через два дня) и уже с 18 апреля начали выдавать банки, особенно передовые, как ВТБ, ипотеку. В результате только в экономику жилищного строительства пришло 100 миллиардов. А что такое 100 миллиардов? Это 40 тысяч человек уже получили кредиты, которые будут платить намного меньше, чем раньше, и 170 тысяч заявок. То есть эта мера выстрелила в десятку.Но при этом я хочу сказать, что стройка — это не только строительство жилья, это и государственный заказ. По государственному заказу мы тоже очень неплохо идем. Парадоксальные просто данные, но мы, несмотря на коронавирус, перевыполнили капитальные вложения по сравнению с прошлым годом на 145 процентов! А что такое 145 процентов? Это 108-110 миллиардов плюсом пришло в экономику. Это тоже антикризисная мера! И когда мы у президента обсуждали на совещании, строители сказали: "Владимир Владимирович, самое главное — дайте нам возможность работать!" . И вот тогда решение было принято, чтобы максимально дать возможность работать, соблюдая все меры безопасности. Каждый регион, каждый глава региона, каждый строитель отработали меры, как можно работать, но при этом минимизировать потери от коронавируса. И смотрите, какой у нас уже эффект — вместо падения по стройке, по государственным капитальным вложениям мы идем в рост. Это, мне кажется, дорогого стоит, это наша работа, это и работа всего правительства, и штабная работа, которую мы сейчас со всеми губернаторами ведем. И, конечно, надеемся таким образом минимизировать потери. Но при этом, я еще раз говорю, что, конечно, инерционность отрасли приведет к потерям, потому что, например, ввод жилья — это уже минус 5 процентов. Мы надеемся, что, может быть, вот эти все меры нас как-то приостановят. Потому что в предыдущие кризисы, к сожалению, мы падали минус 30 процентов. Вот наша ключевая задача – не допустить такого падения.— У вас есть какая-то расчетная цель, на сколько может по году упасть строительство?— Пока я бы считал идеальным вариантом, если бы мы "упали" на минус 10. Для нас это не идеальный, но очень приемлемый вариант. Но объективности ради надо сказать, что у нас Москва с областью простояла 2 месяца, а московский регион — на 25 процентов все жилищное строительство страны. Поэтому это уже дает серьезные опасения. Плюс начались проблемы у мелких застройщиков, у средних. Если крупные более-менее на плаву, то ряд регионов, я смотрю, застройщики либо восстановились не полностью, либо вообще пока не начали стройку. Где-то вижу, что получение разрешения на строительство притормозилось. Это еще более опасная тенденция! Одно дело — достроить начатое, а второе, если застройщики не начинают новых проектов, значит, у них есть какие-то экономические сомнения. Поэтому наша задача разобраться детально с каждым регионом, и понять, что где нужно делать, чтобы все-таки не допустить падения. Потому что я не просто говорю, чтобы не допустить падения, потому что я отвечаю за строительную отрасль. Дело в том, что за прошлый год строительная отрасль из 20 триллионов налогов дала 3,5 триллиона налогов вместе со смежными отраслями, прямо влияющими на стройку. Если убрать 40 процентов – нефтегазовые доходы, то во всей оставшейся экономике 25 процентов — это доля стройки. То есть каждое рабочее место стройки дает до 5-6 мест рабочих в других отраслях. Поэтому у нас стройка определена как одна из антикризисных мер. Чем меньше упадет стройка, тем меньше будет падать экономика в целом по стране. Вот это ключевая задача, над которой мы работаем.— Мы с вами разговаривали несколько недель назад, и вы говорили, что опыт строек больничных комплексов во время коронавируса показал, что в регуляторике можно многое менять в положительную сторону, чтобы ускорять строительство. Что-то в этом направлении планируется делать?— Если вы сегодня смотрели выступление президента, он еще раз об этом напомнил. Глава государства уже не первый раз за последний месяц об этом говорит. Не только планируется — мы подготовили целый комплекс мер. Вообще мы подготовили в нацплан 172 предложения, которые прямо касаются стройки и градостроительства, и ЖКХ, и порядка 30 косвенных мер. То есть это более 200 мероприятий в национальном плане. И там серьезно подготовлены предложения в регуляторике градостроительной, в регуляторике технических регламентов, нормативов. Потому что, откровенно надо сказать, что они у нас значительно устарели и их часть надо отменять, часть нужно переделывать, это серьезно ускорит стройку и добавит, кроме скорости, и качества, и новых технологий. Я считаю, что это одна из прорывных мер, в том числе цифровое строительство. Мы поставили себе задачу, в первую очередь, как госзаказчики, уйти на проектирование в БИМ-технологиях, на прохождение экспертизы в БИМ-технологиях. А что это такое? Это дает повышение качества, сокращает сроки и сокращает будущие эксплуатационные издержки. Это такой прорыв вперед! То, к чему многие страны шли последние десятилетия, мы хотим за год-два этот путь пройти, и, как минимум, в госзаказе перестроить свои мозги в первую очередь мы хотим.— Марат Шакирзянович, еще одна тема, о которой вы говорили — это реализация инфраструктурных проектов. Вы рассказывали, что в некоторых регионах даже больше, чем на 100 процентов, выполняются заложенные в нацпроектах показатели, опережающими темпами. Как это удается в период коронакризиса? И нужно ли будет тогда расширять нацпроекты, больше денег на это выделять?— Главная просьба, о которой мы просили президента, не ограничивать. Этот результат уже себя показал. По национальному проекту "Безопасные и качественные дороги" мы идем с опережением по сравнению с прошлым годом в два раза. Несмотря на то, что был кризис, несмотря на то, что были определенные сбои с поставками материалов, с движением рабочей силы, кое-где были ограничения на неделю, на 10 дней, на две недели. Но мы по дорожному строительству не упали, а наоборот выросли. Один регион (я сегодня с гордостью об этом сказал президенту), Белгородская область, нацпроект "Безопасные и качественные дороги" по этому году выполнил на 100 процентов. И следующая мера, которую мы у президента обсуждали сегодня, что я просил дать дополнительные деньги за счет временно свободных остатков внутри бюджета. Он не все деньги использовал в течение года, чтобы сейчас нам дали эти временные деньги, и потом в конце года, у кого будет недоосвоение, мы этими деньгами их бы заместили. Вот такую практику мы тоже отработали. В этом году мы первые деньги выпускаем, уже на этой неделе — 44 миллиарда, а это 25 регионов, которые получат допденьги. То есть те, кто строит больше и лучше, получат дополнительное финансирование. И мы за счет того, что больше будем строить, больше денег в экономику придет. А, самое главное, люди раньше увидят отремонтированные и построенные новые дороги. Это самое главное вообще, кроме экономики.— Спасибо за интервью!