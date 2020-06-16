Япония приостанавливает создание системы противоракетной обороны на основе американской Aegis Ashore, заявил министр обороны страны Таро Коно. Он уже оповестил об этом решении главу правительства Синдзо Абэ и губернаторов префектур Акита и Ямагути. Именно там собирались размещать элементы ПРО.

Япония приостанавливает создание системы противоракетной обороны на основе американской Aegis Ashore, заявил министр обороны страны Таро Коно. Он уже оповестил об этом решении главу правительства Синдзо Абэ и губернаторов префектур Акита и Ямагути. Именно там собирались размещать элементы ПРО, пишет агентство ТАСС.Глава военного ведомства пояснил, что приостановить создание Aegis Ashore пришлось из-за цены комплекса и сроков его строительства. Кроме того, разработчики ПРО не смогли изменить программное обеспечение противоракет и их ступени могут падать за пределами полигонов, а, следовательно, угрожают безопасности мирных граждан.Пока противоракетную оборону страны будут обеспечивать японские военные корабли с БИУС Aegis, пояснил Коно.Сейчас американскую боевую информационно-управляющую систему Aegis ставят на японские эсминцы класса Atago. Плюс Япония помогает США разрабатывать противоракету SM-3 Block IIA.