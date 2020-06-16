В Сети появилось видео, на котором запечатлена последняя ссора историка Олега Соколова с его возлюбленной Анастасией Ещенко. Предположительно, запись была сделана незадолго до убийства аспирантки.

В Сети появилось видео, на котором запечатлена последняя ссора историка Олега Соколова с его возлюбленной Анастасией Ещенко. Предположительно, запись была сделана незадолго до убийства аспирантки.Видео на свой мобильный телефон снимал сам Олег Соколов. На опубликованных кадрах видно, как Ещенко в истерике кричит: "Ненавижу тебя! Уйди с дороги! Отпусти меня!". Историк отвечает, что не уйдет. После этого Анастасия говорит: "Уйди, я тебя не люблю больше". Соколов отреагировал на данную фразу следующими словами: "Понял, я это понял".Затем девушка пытается пройти, но историк ее отталкивает. Это вызывает бурную реакцию у Ещенко: "За что ты меня бьешь? Кто тебе дал право меня бить?". Аспирантка ударяет по телефону, он отлетает в сторону. После возлюбленная историка выбегает из квартиры, а Соколов идет за ней.Судя по видео, отношения пары были напряженными, сообщает "Мойка 78". Защита историка намерена использовать кадры как смягчающее обстоятельство для него, поскольку они способны продемонстрировать отношение жертвы к мужчине.По словам адвоката Соколова Александра Почуева, видео "слил" в Сеть не он, а кто-то из персонала суда или судебно-медицинской экспертизы. Юрист отметил, что ролик уже повлиял на ход дела, поскольку с его помощью установлены признаки длительной психотравмирующей ситуации для историка, которая и стала причиной трагедии, сообщает "360".Нашумевшее убийство произошло в ноябре 2019 года. Олега Соколова обнаружили в реке Мойке, когда он пытался утопить останки Анастасии Ещенко. Остальные фрагменты тела нашли в квартире историка.Ранее стало известно, что Соколов отказался от услуг адвоката Почуева и его помощницы, поскольку ему поступают угрозы расправы над ними.