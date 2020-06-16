Госавтоинспекторы напоминают о недопустимости управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Сотрудники Госавтоинспекции Владимирской области на постоянной основе продолжают проводить мероприятия по пресечению фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения. За 5 месяцев текущего года сотрудниками Госавтоинспекции при надзоре за дорожным движением составлено 2009 административных материалов за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 202 водителя совершили правонарушение повторно и будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии со ст. 264.1 УК РФ.За прошедшие сутки, 15 июня, сотрудниками ГИБДД на территории региона выявлено 18 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Так, 15 июня текущего года около 17.30 на улице Ленина в городе Кольчугино произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств. По предварительной информации, водитель автомобиля «Деу», находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с впереди движущимся в попутном направлении автомобилем Шевроле. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Шевроле 2010 г.р., направлен на амбулаторное лечение.В соответствии с действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, как и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2-х лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей. В случае управления автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения статьей 264.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание, предусмотренное за указанное деяние, - лишение свободы на срок до двух лет.Сотрудники полиции обращаются к участникам дорожного движения: если у Вас есть подозрение, что водитель нетрезв или вы заметили, что водитель, употребив спиртные напитки, собирается управлять транспортом, сообщите о данном факте по телефону (4922) 54-16-65 в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД.