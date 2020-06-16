На сериал Отравление в Солсбери британского телеканала BBC One обратили внимание в российском МИДе. Представитель ведомства Мария Захарова прокомментировала выход картины.

На сериал "Отравление в Солсбери" британского телеканалаBBC One обратили внимание в российском МИДе. Представитель ведомства МарияЗахарова прокомментировала выход картины.Захарова предположила, что, появись подобный проект у нас,то Россию обвинили бы в запутывании дела и попытке отвлечь общественность от расследования.На Даунинг-Стрит, там находится резиденция премьер-министра Великобритании,заговорили бы о кремлевской пропаганде.Мария Захарова добавила, что дело Скрипалей было сфальсифицировано.Такие "колоссальные махинации", по словам представителя МИД, в духе Лондона.Напомним, с 14 по 16 июня на BBC One транслировали сериал"Отравление в Солсбери". Картина основана на истории экс-полковникаГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.4 марта 2018 года бывшего офицера и егонаследницу нашли без сознания. По данным полиции города Солсбери, Сергея и Юлиюотравили веществом "Новичок". Оно разработано еще советскими учеными.Следователи даже назвали причастных к преступлению. спровоцировало международный скандал.