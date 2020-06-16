На сериал Отравление в Солсбери британского телеканала
BBC One обратили внимание в российском МИДе. Представитель ведомства Мария
Захарова прокомментировала выход картины.
На сериал "Отравление в Солсбери" британского телеканала
BBC One обратили внимание в российском МИДе. Представитель ведомства Мария
Захарова прокомментировала выход картины.
Захарова предположила, что, появись подобный проект у нас,
то Россию обвинили бы в запутывании дела и попытке отвлечь общественность от расследования.
На Даунинг-Стрит, там находится резиденция премьер-министра Великобритании,
заговорили бы о кремлевской пропаганде.
Мария Захарова добавила, что дело Скрипалей было сфальсифицировано.
Такие "колоссальные махинации", по словам представителя МИД, в духе Лондона.
Напомним, с 14 по 16 июня на BBC One транслировали сериал
"Отравление в Солсбери". Картина основана на истории экс-полковника
ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
4 марта 2018 года бывшего офицера и его
наследницу нашли без сознания. По данным полиции города Солсбери, Сергея и Юлию
отравили веществом "Новичок". Оно разработано еще советскими учеными.
Следователи даже назвали причастных к преступлению. спровоцировало международный скандал.