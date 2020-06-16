В американской тюрьме Данбери не реагируют на жалобы по здоровью российского летчика Константина Ярошенко. Об этом рассказала его супруга Виктория.

В американской тюрьме "Данбери" не реагируют на жалобы по здоровью российского летчика Константина Ярошенко. Об этом рассказала его супруга Виктория.По словам женщины, Ярошенко не оказывают никакой помощи. У того болят зубы, голова, но его просьбы администрация тюрьмы игнорирует. Супруга летчика обратила внимание на то, что всем измеряют температуру и давление, Константин тоже просит, но ему отказывают с формулировкой "на вас приказа не было, вас в списках нет".Виктория Ярошенко рассказала, что у ее мужа взяли тест на коронавирус, но результатов пока нет. По ее словам, супруг страдает из-за головных болей, не может спать по ночам. Женщина считает, что такие проблемы со здоровьем — это последствия болезни, сообщает ТАСС.Константин Ярошенко уже в апреле был уверен, что заражен COVID-19. В скором времени от вируса умер сокамерник летчика.О проблемах со здоровьем у россиянина уже сообщалось ранее. По словам Ярошенко, которые передал его адвокат, он испытывает все симптомы коронавируса, но в тюрьме ему не давали возможности сдать тест на коронавирус.Летчика приговорили к 20 годам лишения свободы в США в сентябре 2011 года. Россиянина обвинили в перевозке наркотиков. Ярошенко, в свою очередь, отрицает вину, арест считает провокацией, а дело сфабрикованным. Посольство России в США неоднократно призывало американские власти освободить наших граждан, особенно из-за угрозы заражения коронавирусом.