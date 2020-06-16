Супругу президента Украины Елену Зеленскую, у которой несколько дней назад был подтвержден Covid-19, госпитализировали с двусторонней пневмонией. В дотации кислорода она не нуждается. У главы государства очередной результат на ковид отрицательный.

Супругу президента Украины Елену Зеленскую, у которой несколько дней назад был подтвержден Covid-19, госпитализировали в одну из больниц Киева с двусторонней пневмонией.Как сообщает пресс-служба офиса украинского президента, жена Владимира Зеленского находится в изоляции под наблюдением врачей. В дотации кислорода она не нуждается, ее состояние оценивается как стабильное.Ранее сообщалось, что после обнаружения у Елены Зеленской коронавирусной инфекции президент Украины перешел на особый режим работы.Как сообщают украинские СМИ, накануне Владимиру Зеленскому и его детям провели очередное ПЦР-тестирование, оно показало отрицательный результат.