Виновна: женщина из Мурманской области получила внушительный срок за террористическую деятельность в Сирии, где она провела несколько лет. Осужденную, воевавшую на стороне боевиков, удалось задержать в тот момент, когда она прилетела в один из столичных аэропортов.

Двенадцать лет лишения свободы – такой срок назначил суд жительнице Мурманской области, обвиненной в участии в боевых действиях на стороне боевиков в Сирии и ряде других преступлений террористической направленности, об этом в понедельник, 15 июня, сообщили в пресс-службе регионального управлении СК РФ.По данным правоохранителей, женщина выехала на территорию Сирийской Арабской Республики, где с января 2014 года по февраль 2019 года принимала активное участие в деятельности международной террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в России).Как установило следствие, осужденная работала в госпитале, где лечила боевиков, получивших ранения в ходе боевых действий. Впоследствии она прошла специальную подготовку и овладела навыками стрельбы из различных видов оружия и научилась обращаться с так называемым "поясом смертника"."После этого она на постоянной основе носила огнестрельное оружие и указанное взрывное самодельное устройство для совершения террористических атак на правительственные силы Сирийской Арабской Республики и мирных граждан данной страны", — подчеркнули в Следственном комитете.Помимо этого, женщина активно общалась со своим братом, которого она пыталась приобщить к террористической деятельности.В конечном итоге она попала в поле зрения сотрудников ФСБ России, которым удалось задержать ее в тот момент, когда она прилетела в один из столичных аэропортов.Отметим, что недавно в Мурманской области был осужден еще один участник той же организации, запрещенной на территории России – житель Североморска получил 13 с половиной лет тюрьмы за терроризм.