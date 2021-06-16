16.06.2021

2021-06-16 06:05:04

16 июня во Владимирской области будет жарко

16 июня, в среду, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, гроза.



Ветер ночью северо-западный 3 – 8 метров в секунду, днём - северный 7 – 12 метров в секунду.



Температура воздуха ночью +12 - +17 °C, днём +21 - +26 °C.