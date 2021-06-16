ВТБ объявляет итоги выборов в новый состав Консультационного совета акционеров (КСА) банка – независимого экспертно-консультативного органа, представляющего интересы миноритарных ..

ВТБ объявляет итоги выборов в новый состав Консультационного совета акционеров (КСА) банка – независимого экспертно-консультативного органа, представляющего интересы миноритарных акционеров. Результаты голосования акционеров были подведены в ходе онлайн-мероприятия на .Дмитрий Пьянов, член правления ВТБ, отметил: «Мы приветствуем новый состав Консультационного совета, который будет осуществлять свои полномочия на протяжении ближайших четырёх лет. По итогам открытого голосования акционеров в новый состав КСА вошли эксперты из разных отраслей: представители крупного и малого бизнеса, преподаватели, эксперты в области IT и государственного управления, успешные инвесторы. Это позволит сконцентрировать в КСА уникальный набор компетенций во всех сферах, чтобы на профессиональном экспертном уровне обсуждать ключевые вопросы стратегии развития группы ВТБ в интересах его акционеров».Выборы Консультационного совета акционеров ВТБ прошли в несколько этапов: самостоятельное выдвижение кандидатов, формирование шорт-листа экспертным жюри, открытое голосование. Выдвинуть свою кандидатуру в новый состав КСА имели возможность все акционеры банка старше 21 года. Голосование за 45 кандидатов из шорт-листа осуществлялось в период с 1 мая по 14 июня, всего в нём приняли участие 2284 акционера ВТБ. Промежуточные результаты голосования размещались в открытом доступе ежедневно по рабочим дням. Акционеры имели возможность пообщаться со всеми кандидатами в ходе и на странице КСА в Facebook.По предложению экспертного жюри, принимая во внимание продолжающийся рост числа акционеров ВТБ, было принято решение увеличить число мест в совете с 12 до 14. Таким образом, по итогам открытого голосования в новый состав КСА вошли 14 акционеров ВТБ:Алексеева Валерия Вячеславовна, г. Долгопрудный;Боксер Андрей Всеволодович, г. Москва;Воловиков Даниил Андреевич, г. Москва;Гаврилов Сергей Анатольевич, г. Москва;Гизатуллин Дмитрий Радмирович, г. Санкт-Петербург;Зотов Владимир Владимирович, г. Москва;Кузьмин Олег Сергеевич, г. Москва;Мещерякова Людмила Сергеевна, г. Москва;Осиновский Евгений Иванович, г. Ставрополь;Остапенко Игорь Алексеевич, г. Москва;Репин Игорь Николаевич, г. Москва;Селищева Евгения Олеговна, г. Екатеринбург;Сосков Вадим Викторович, г. Москва;Херсонцев Илья Игоревич, г. Екатеринбург.Ознакомиться с биографиями членов нового состава КСА и итогами голосования можно на . Первое заседание Консультационного совета состоится уже в июле.