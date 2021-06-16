Прорабатывается вопрос о предоставлении отгула или дополнительного дня к отпуску для бюджетников и подведомственных структур

Во Владимирской области за успехи в вакцинации населения от коронавируса введут грантовую поддержку городов и районов.«Я думаю, что в ближайшие дни будет опубликован соответствующий документ. Также прорабатывается вопрос о предоставлении отгула или дополнительного дня к отпуску для бюджетников и подведомственных структур», - отметил во время пресс-конференции губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.Глава региона добавил, что бизнес для себя сам решит идти ли на подобные меры поощрения или нет.К слову, он предложил журналистам направить мобильные бригады в редакции областных СМИ для иммунизации штата.Напомним, что по информации Белого дома прививку от коронавируса сделали 112 830 жителей. При этом 93 893 человека получили второй компонент «Спутника V».