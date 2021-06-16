Помогают ли погорельцам? Речь о жителях пятиэтажки в Александрове. 12 июня там случился пожар. По всей площади загорелась кровля. Из дома эвакуировали 86 человек, в том числе 10 детей. Обошлось

Помогают ли погорельцам? Речь о жителях пятиэтажки в Александрове. 12 июня там случился пожар. По всей площади загорелась кровля. Из дома эвакуировали 86 человек, в том числе 10 детей. Обошлось без пострадавших. Областные власти пообещали решить вопрос с жильём для нуждающихся людей за три дня. Они прошли и Губернатора спросили, что удалось сделать. Владимир Сипягин