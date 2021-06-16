Диагностику прошли уже семь объектов.

На дорогах Владимирской области начала работу передвижная лаборатория, которая занимается приёмочной диагностикой. С её помощью проверено уже семь участков автомагистралей. Об этом АиФ.ru рассказали в пресс-службе администрации региона.«Она собирает сведения о состоянии проезжей части. Машина оснащена навигацией, видеокамерами, системой лазерного сканирования, а также диагностическим комплексом, включающим в себя профилометр, измеритель колейности», - пояснили в Белом доме.Лаборатория «считывает» геометрические характеристики, фиксирует координаты, с привязкой объектов к километрам, пикетажу, адресам домов, регистрирует глубины колеи и поперечной ровности проезжей части, параметры поперечного сечения полотна дороги, продольную ровность.После завершения диагностики специалисты заполняют журнал дефектов, на основании которого планируются необходимые виды работ.Её появление позволит автоматизировать процедуру инструментальной диагностики на трассах, упростит и ускорит получение результатов.В текущем году ноу-хау будет проводить приёмочную контрольную проверку около 80 километров автомагистралей, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».