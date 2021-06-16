Депутаты в ходе пленарного заседания в среду, 16 июня, приняли в третьем чтении закон, направленный на защиту прав заемщиков.

Депутаты в ходе пленарного заседания в среду, 16 июня, приняли в третьем чтении закон, направленный на защиту прав заемщиков.Документ вводит запрет на включение в кредитный договор условий, предусматривающих наличие на счете, с которого погашается задолженность, неснижаемого остатка денежных средств или суммы, достаточной для погашения платежа в день, не являющийся днем очередного платежа.Также исключается возможность навязывание по кредитным договорам на срок более года условий, которые обязывают заемщика заключать договор страхования на весь срок кредитования с единовременной оплатой страховых платежей.Также парламентарии уточнили порядок расчета полной стоимости потребительского кредита, предельного размера неустойки, штрафа или пеней за просрочку по возврату займа. Банки больше смогут навязывать дополнительные услуги и единовременную уплату страховых взносов на весь период действия кредитного договора."Ситуации бывают разные, в том числе, связанные с незапланированными расходами, и не всегда человек может в течение месяца поддерживать определенный баланс счета», – подчеркнул спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.