Местные жители ставили на учет иностранцев, не планируя фактически предоставлять им помещение для проживания.

Отделением дознания ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовных дел в отношении 35 и 64-летней местных жительниц. Женщины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Установлено, что в прошлом году одна из фигуранток от имени принимающей стороны оформила два уведомления о пребывании по месту жительства граждан соседней республики. Намерения фактически предоставить помещение для проживания обвиняемая не имела.Вторая фигурантка, ранее привлекавшая к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, оформила четыре фиктивных уведомления.В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.