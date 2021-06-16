В ходе операции арестована банда из трёх человек.

ФСБ накрыла под Александровом крупную подпольную нарколабораторию. «Чекисты» задержали трёх членов преступной группы и изъяли 480 килограммов «синтетики».«Фигурантами дела стали: житель иностранного государства 1984 года рождения, уроженец Александрова 1980 года рождения и житель Карабаново 1985 года», - уточнили в пресс-службе УФСБ по Владимирской области.Силовики обнаружили на месте наркотическое вещество пирролидиновалерофенон, несколько единиц оружия, боеприпасы, химические реактивы, прекурсоры и лабораторное оборудование для производства наркотиков.В отношении наркодилеров возбуждено уголовное дело. Вся банда арестована.