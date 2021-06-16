Главнокомандующий вооружёнными силами Швеции Микаэль Бюден призвал жителей страны готовиться к войне с Россией. По мнению военачальника, Москва может проявить агрессию по отношению к ..

Главнокомандующий вооружёнными силами Швеции Микаэль Бюден призвал жителей страны готовиться к войне с Россией. По мнению военачальника, Москва может проявить агрессию по отношению к королевству.В интервью одному из западных изданий Бюден обратил внимание на данные разведки, которая якобы рекомендует опасаться "гибридных и нелинейных" атак России. Он считает, что военным и гражданским организациям следует подготовиться к совместному ответу на такие угрозы и наращивать наступательную мощь страны в сфере кибербезопасности, сообщает телеканал "".