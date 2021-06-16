Из-за роста числа заболевших главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работников сферы услуг.
<a href="https://33live.ru/novosti/16-06-2021-glavnyj-sanitarnyj-vrach-moskvy-vvel-obyazatelnuyu-vakcinaciyu-dlya-rabotnikov-sfery-uslug.html" target="_blank">Главный санитарный врач Москвы ввел обязательную вакцинацию для работников сферы услуг</a> - Из-за роста числа заболевших главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работников сферы услуг.
[url=https://33live.ru/novosti/16-06-2021-glavnyj-sanitarnyj-vrach-moskvy-vvel-obyazatelnuyu-vakcinaciyu-dlya-rabotnikov-sfery-uslug.html]Главный санитарный врач Москвы ввел обязательную вакцинацию для работников сферы услуг[/url] - Из-за роста числа заболевших главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работников сферы услуг.