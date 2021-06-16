Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию 60% работающих в сфере услуг. Постановление опубликовано на официальной странице столичного управления Роспотребнадзора.

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию 60% работающих в сфере услуг. опубликовано на официальной странице столичного управления Роспотребнадзора.Решение принято в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в Москве. Андреева назвала ситуацию с COVID-19 в столице неблагополучной.До 15 августа 60% сотрудников предприятий сферы услуг в Москве должны получить второй компонент вакцины от коронавируса. Речь идет о работниках торговли, салонов красоты, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бытовых услуг, прачечных химчисток и прочих.Также в постановлении говорится о сотрудниках культурных, выставочных, просветительских, развлекательных, зрелищных мероприятий, детских развлекательных центров, театров, кинотеатров.За последнюю неделю ситуация с коронавирусом в Москве резко осложнилась. Количество выявляемых случаев находится на уровне конца прошлого года.Мэр города Сергей Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в столице развивается драматически. "В больницах лежит более 12 тысяч человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков", – сообщил градоначальник в личном .По его словам, общее количество заболевших выросло на 80%. В московских больницах подготовили дополнительные четыре тысячи коек для лечения пациентов с коронавирусом. На фоне ухудшения ситуации в городе продлили нерабочие дни до 20 июня.