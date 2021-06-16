Решение за региональным парламентом.

В ближайшее время состоится рассмотрение кандидатур Ольги Гребневой и Григория Вишневского для их последующего утверждения на должностях вице-губернаторов. Необходимая информация уже направлена в Законодательное Собрание Владимирской области. Напомним, что на сегодняшний день они работают с приставкой «временно исполняющий обязанности».«У регионального парламента есть определённый срок для рассмотрения. Кандидатуры уже давно внесены», – сообщил во время Владимир Сипягин.Напомним, что оба госслужащих между собой полномочия бывшего замгубернатора по социалке Сергея Шевченко. Они приступили к исполнению обязанностей в марте 2021 года. Ольга Гребнева отвечает за здравоохранение и соцзащиту, а – за образование, спорт, молодёжную политику и госинспекцию по охране объектов культурного наследия.Ольга Сергеевна уже запомнилась владимирцам своими резкими высказываниями о здравоохранении области. По её мнению, медицина в регионе «тяжелобольна» и , с которым она уже начала бороться. В Радужный уже внеплановая проверка депздрава.