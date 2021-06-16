У некоторых россиян могут быть противопоказания к загоранию на солнце. О них рассказала косметолог Анна Кугук. По словам специалиста, загорать не следует после использования пилинга, ..

У некоторых россиян могут быть противопоказания к загоранию на солнце. О них рассказала косметолог Анна Кугук.По словам специалиста, загорать не следует после использования пилинга, который уменьшает слой эпидермиса. Из-за этого на коже могут появиться пятна. Также не следует принимать солнечные ванны при наличии розацеа: эта болезнь проявляется в виде покраснения кожи. Кроме того, косметолог не рекомендует использовать летом косметику с содержанием кислот, сообщает телеканал "".