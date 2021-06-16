Суд вынес приговор местному жителю, который повредил чужое имущество. Еще в августе прошлого года ковровчанин в состоянии алкогольного опьянения увидел припаркованный во дворе «ВАЗ». Он

Суд вынес приговор местному жителю, который повредил чужое имущество. Еще в августе прошлого года ковровчанин в состоянии алкогольного опьянения увидел припаркованный во дворе «ВАЗ». Он подошел к автомобилю и ударил ногой по передней фаре, отчего на ней образовалась трещина. После этого житель стал ломать зеркала. Продолжая разбивать машину, он сел на капот и отогнул дворники.