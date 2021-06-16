В Кремле рассказали, планируется ли вводить обязательную вакцинацию по всей России.
<a href="https://33live.ru/novosti/16-06-2021-kreml-vyskazalsya-ob-obyazatelnoj-vakcinacii-v-rossii.html" target="_blank">Кремль высказался об обязательной вакцинации в России</a> - В Кремле рассказали, планируется ли вводить обязательную вакцинацию по всей России.
[url=https://33live.ru/novosti/16-06-2021-kreml-vyskazalsya-ob-obyazatelnoj-vakcinacii-v-rossii.html]Кремль высказался об обязательной вакцинации в России[/url] - В Кремле рассказали, планируется ли вводить обязательную вакцинацию по всей России.