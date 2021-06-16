Экс-посол США Майкл Макфол назвал возможную причину отказа Путина и Байдена от совместной пресс-конференции по итогам саммита в Женеве

Экс-посол США Майкл Макфол назвал возможную причину отказа Путина и Байдена от совместной пресс-конференции по итогам саммита в ЖеневеБывший руководитель дипломатической миссии Соединенных Штатов в России Майкл Макфол считает, что пресс-конференция российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джозефом Байденом по итогам саммита в Женеве не состоится, потому что прошлая подобная встреча оказалось провальной для США.Речь идет о пресс-конференции Путина с бывшим американским президентом Дональдом Трампом. Итоги которой, по мнению экс-посла, негативно отразились на интересах Белого дома. Об этом сообщают РИА Новости.Напомним, раннее стало известно, что совместная пресс-конференция лидеров России и США не состоится. В администрации Джо Байдена заявили, что он выступит перед прессой один. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщил, что Владимир Путин будет общаться с журналистами в одиночку.Майкл Макфол напомнил о своем богатом дипломатическом опыте. Он заявил, что встречи советских и американских лидеров тоже обходились без итоговой пресс-конференции. Однако последнее совместное общение с прессой Путина и Трампа, по словам бывшего посла США, в итоге негативно отразилось на национальных интересах его страны. Этим он объяснил нынешний отказ президентов от совместной пресс-конференции.Напомним, лидеры России и США встретятся в Женеве уже сегодня, 16 июня. Ранее сообщали, что переговоры Путина и Байдена начнутся в 14:35 по московскому времени.