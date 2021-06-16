После прибывания электриков в детском саду, дети стали сильно материться...
Родители начали расследование....откуде-же?
Опросили всех кого можно. И вдруг заведующая вспомнила о тех самых электриках.
Вызвали их на ковер и спрашивают:
-Кто научил детей матам?
Электрики:
Да как можно, это же детский сад, здесь же дети. Вот вам пример, ожнажды (говорит один из них) я стою в низу, держу стремянку, а Вася мой напарник работает с паяльником на верху. И вдрух паяльник вырвался у него из руки и падает мне за шиворот.
Родители (СЕРДИТО):
-И что же вы ему сказали?????
Электрик:
ВАСЯ, ТЫ НЕ ПРАВ:((((((
еще анекдот!