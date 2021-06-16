В результате главврачу горбольницы №3, к которой относится сельское учреждение, внесено представление.

В Муромском районе выявлены нарушения при оснащении и работе фельдшерско-акушерских пунктов.Муромской городской прокуратурой проведена проверка, в результате которой выяснилось, что отсутствовали тонометр, манипуляционный стол, комплект оборудования для пропаганды здорового образа жизни.«Из-за наличия в штате лишь одного фельдшера, находившегося на больничном, медицинская помощь населению не оказывалась. Выявлены нарушения в обеспечении требований пожарной безопасности медпункта», - сообщает пресс-служба Владимирской областной прокуратуры.В результате главврачу горбольницы №3, к которой относится сельское учреждение, внесено представление. Также в отношении заместителя главврача возбуждено дело об административном правонарушении.Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры.Напомним, что недавно построенный ФАП в Булатниково ввели в эксплуатацию в апреле.В апреле пресс-служба департамента здрваоохранения региона сообщала, что в модульном здании можно пройти электрокардиографическое исследование, измерить артериальное давление, уровень глюкозы в крови. Медпункт оснащён современным медицинским оборудованием и мебелью.«ФАП обслуживает более 900 жителей села Булатниково и деревень Федорково и Мордвиново, в которых проживает более 100 детей. В первой половине дня фельдшер проводит приём пациентов в медпункте, а во второй – выезжает на дом», – заявляла главный врач Муромской городской больницы №3 Марина Котрова.Также сообщалось, что дважды в год здесь ведут приём врачи муромских поликлиник.