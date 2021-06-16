Житель бразильского муниципалитета Сан-Домингус-ду-Норти учинил жестокую расправу над собственной семьей. Мужчина выждал, когда его жена вместе с их тремя детьми заснет, и забил их ..

Житель бразильского муниципалитета Сан-Домингус-ду-Норти учинил жестокую расправу над собственной семьей. Мужчина выждал, когда его жена вместе с их тремя детьми заснет, и забил их трехкилограммовой кувалдой, передает . После этого и сам убийца отдал Богу душу. Близкие говорят, что супруги собирались разводиться.