Житель бразильского муниципалитета Сан-Домингус-ду-Норти учинил жестокую расправу над собственной семьей. Мужчина выждал, когда его жена вместе с их тремя детьми заснет, и забил их ..
<a href="https://33live.ru/novosti/16-06-2021-muzhchina-kuvaldoj-zabil-zhenu-i-trex-svoix-detej.html" target="_blank">Мужчина кувалдой забил жену и трех своих детей</a> - Житель бразильского муниципалитета Сан-Домингус-ду-Норти учинил жестокую расправу над собственной семьей. Мужчина выждал, когда его жена вместе с их тремя детьми заснет, и забил их ..
[url=https://33live.ru/novosti/16-06-2021-muzhchina-kuvaldoj-zabil-zhenu-i-trex-svoix-detej.html]Мужчина кувалдой забил жену и трех своих детей[/url] - Житель бразильского муниципалитета Сан-Домингус-ду-Норти учинил жестокую расправу над собственной семьей. Мужчина выждал, когда его жена вместе с их тремя детьми заснет, и забил их ..