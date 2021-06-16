Авария произошла 16 июня в районе восьми утра. На федеральной автодороге М-7 «Волга», недалеко от места пересечения с улицей Белоконской, водитель «ВАЗа» не справился с управлением. Мужчина

Авария произошла 16 июня в районе восьми утра. На федеральной автодороге М-7 «Волга», недалеко от места пересечения с улицей Белоконской, водитель «ВАЗа» не справился с управлением. Мужчина наехал на дорожное ограждение, а после – столкнулся с двумя автомобилями. Валерьян Шируков, старший инспектор отдела ГИБДД УМВД России по г. Владимиру: В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель «ВАЗа» четвертой модели получил телесные повреждения,