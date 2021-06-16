Приняв решение о получении микрозайма, клиенты микрофинансовых организаций начинают самостоятельно мониторить актуальные предложения от компаний. Все это правильно и именно так необходимо поступать, а не брать первый попавшийся кредитный продукт под безумные проценты. На Орелбанкс представлены рейтинги лучших МФО, готовых выдать займ практически всем категориям заемщиков без утомительного сбора документов.

Приняв решение о получении микрозайма, клиенты микрофинансовых организаций начинают самостоятельно мониторить актуальные предложения от компаний. Все это правильно и именно так необходимо поступать, а не брать первый попавшийся кредитный продукт под безумные проценты. На представлены рейтинги лучших МФО, готовых выдать займ практически всем категориям заемщиков без утомительного сбора документов.В чем преимущества профессионального рейтинга финансовых предложенийКак уже сказано выше, перед подачей заявки на займ, необходимо внимательно изучить все те условия и требования, что каждая МФО предъявляет к своим потенциальным клиентам. Но, тут есть один важный момент: раз деньги понадобились срочно, то и времени на изучение рынка микрозаймов практически нет.Не говоря уже о банковском кредите: классические банкиры потребуют солидную папку документов с различными подтверждениями и справками, время на рассмотрение заявки на кредит уходит много, и нет никакой гарантии в положительном исходе мероприятия. Чего не скажешь о МФО и их лояльной политики к кредитной истории заемщика и количеству документов.Так вот, профессиональный рейтинг займов от Орелбанкс позволит буквально за несколько минут подобрать оптимальный и наиболее выгодный микрозайм по нескольким важным параметрам, сулящим максимальный процент одобрения:кредитная история клиента (чем она лучше, тем больше вероятности получения ссуды):возраст, семейное положение, уровень дохода и место работы;возможность предоставления недвижимости или автомобиля в качестве залога (при их наличии, шанс получить любой займ равен 100%);поручители по сделке (если есть поручитель, то залог можно не предоставлять) и так далее.Перед пользователем сайта Орелбанкс открывается вся картина актуальных предложений от МФО, условий получения и требований к потенциальному заемщику. Остается только выбрать выгодное, и оформить заявку прямо на сайте.Оформление заявки на Орелбанкс: что потребуется из документовЕсли речь идет об относительно небольшой сумме займа (до 50 000 рублей), то для оформления понадобиться только паспорт гражданина РФ (возраст от 18 лет), действующий номер мобильного и выход в Интернет. При более высоких суммах, количество документов и требования к клиенту будет иными.Итак, в заявке на микрозайм необходимо будет указать все требуемые компанией данные о себе, предоставить контактную информацию и отправить анкету на рассмотрение. Само заполнение заявки займет не более 5 минут, а время на ответ МФО не превысит 15 минут. При положительном решении, деньги поступают в течение нескольких минут.Деньги переведут на банковскую карту, электронный кошелек или безналичным переводом на счет заемщика. Если в населенном пункте клиента присутствует офис выбранной МФО, то получить займ можно наличными в кассе компании.