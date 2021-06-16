Злоумышленник, находясь в помещении салона, выхватил из рук у продавца-консультанта коробку с мобильным телефоном, после чего скрылся...

Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО и ОМВД России по Нагорному району задержали подозреваемого в ограблении салона сотовой связи.В ОМВД России по Нагорному району поступило сообщение о грабеже в одном из салонов сотовой связи, расположенном на Варшавском шоссе. На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции.Предварительно установлено, что неизвестный, находясь в помещении салона, выхватил из рук у продавца-консультанта коробку с мобильным телефоном, после чего скрылся. Ущерб составил более 80 000 рублей.В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний приезжий. Похищенное изъято.По данному факту дознанием ОМВД России по Нагорному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22