Президенты России и США прибыли в Женеву. Встреча Владимира Путина и Джо Байдена проходит на вилле La Grange.

Президенты России и США прибыли в Женеву. Встреча Владимира Путина и Джо Байдена проходит на вилле La Grange.Бывший сотрудник спецслужб, психолог-физиономист Артем Павлов оценил поведение президентов. Он обратил внимание, что в ходе встречи Владимир Путин выступил инициатором рукопожатия и "даже слишком" приблизился к Джо Байдену. Все действия российского политика говорят о том, что у него есть активная позиция, предложения к коллеге.Глава Соединенных Штатов в свою очередь выглядит холодно и стабильно. Павлов выразил мнение, что Байден прибыл в Женеву с готовой позицией и не собирается вести гибкий диалог. В комментарии изданию Life.ru эксперт заметил, что в момент рукопожатия американский лидер находился в "позе защитника при пробитии штрафного удара".По словам специалиста, на встрече Путин производит впечатление романтика. Президент России явно надеется переломить ситуацию и выйти на открытый и адекватный разговор, в то время как лидер Америки готов общаться только с формальной позиции, то есть с той, которая была выработана еще до поездки в Швейцарию, подчеркнул Павлов.Встреча Владимира Путина и Джо Байдена началась в 14:30 мск. Сначала главы России и США побеседовали в узком составе, после чего начались переговоры в расширенном формате. Еще незадолго до саммита политики признавали, что отношения двух стран упали до.